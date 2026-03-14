日曜の昼12時枠で40年余り続いた「アッコにおまかせ！」（TBS）が3月29日で終了。4月からお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）がMCを務める生情報番組「上田晋也のサンデーQ」がスタートすることが発表された。今や“日本一のMC”とも称される上田の起用に業界ではさざ波が立っているんだとか。＊＊＊【写真を見る】「好きな女子アナランキング」TBSからランクインした4人の「美女アナウンサー」番組公式ホームペ