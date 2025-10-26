ビートたけし（78）は26日に放送された、自身がMCを務めるテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）で、小泉進次郎氏（44）が高市早苗内閣の防衛相に起用されたことについて「小泉さんが…防衛大臣だよ」と、失笑をまじえながら評した。これを受けて、出演者の間で「進次郎防衛相」の是非について激論が交わされた。進次郎氏は、米海軍施設や海上自衛隊司令部がある横須賀市が地元（神奈川11区）。初当選以降、安全保