3月10日深夜放送のラジオ番組『火曜JUNK爆笑問題カーボーイ』（TBSラジオ）で、爆笑問題の太田光（60）が吐露した“悩み”が話題だ。事の発端は、2月の衆院選のTBSの選挙特番で太田が高市早苗首相（65）に、公約として掲げていた「食料品の消費税2年間ゼロ」を実現できなかった場合の責任の取り方を質した問いだ。これに高市氏は「なんか意地悪やなぁ」と反論し、SNS上で高市氏の支持者を中心に批判の声があがっただけでなく、保