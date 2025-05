マンCがクラブ史上8度目の優勝を狙う…ペップは3季連続のFA杯決勝へ「こういった挑戦が大好き」

マン チェス ター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が15日、クリスタル・パレスとのFAカップ決勝に向けて意気込みを述べた。イン グラン ドサッカー協会(FA)公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。マン チェス ター・シティは17日、クラブ史上8度目の優勝をかけて聖地『ウェン ブリー ・スタジアム』でクリスタル・パレスとのFAカップ決勝戦に臨む。グアルディオラ監督は、「この機会が訪れる度に言ってきたことだが、もう一度言う。この素晴らしいスタジアムでプレーし、美しいトロフィーを獲得するチャンスを得られて、本当に光栄だ」とコメント。「FAカップ決勝の舞台に3シーズン続けて立てることを、心から誇りに思う」と、世界最古のカップ戦決勝に進出した喜びを述べた。

