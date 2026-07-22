ブリー
『ブリー』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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タイ・バンコク近郊の中高一貫校で14歳男子生徒が銃撃、6人が死亡
ABEMA TIMES
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タイ・バンコク近郊の中高一貫校で銃乱射が発生し、生徒ら6人が死亡
FNNプライムオンライン
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タイの学校で銃撃 教師2人死亡
TBS NEWS DIG
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月1日
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「30年家賃保証」を信じた50代会社員、半年後に賃料20%減額を通告される
半年後にB社から賃料20％減額の通知が届き、弁護士に相談することになった
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月26日
2026年7月25日
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近藤春菜が「自分でもびっくりするくらい」人気歌手と激似だった過去
28歳頃から髪で遊び始め、今の髪形は「人生で一番短い」と明かした
スポニチアネックス
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江村美咲がロス五輪へ「金より出しきった試合を」と語る理由
パリ五輪後に燃え尽きを経験し、練習量の見直しやビデオ研究を導入したという
Sportiva
2026年7月23日
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森保一監督が異例の短期契約で続投、第3期森保ジャパンが始動
2027年1月にサウジアラビアで開幕するAFCアジアカップ終了までの契約とのこと
SOCCER KING
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森保監督が続投しアジア杯後に大岩新監督、韓国メディアが日本の決断を分析
森保監督は2027年アジア杯まで、その後は大岩監督が2030年W杯を目指す
サッカーダイジェストWeb
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JFAが森保一監督の続投を正式発表、24日に宮本会長らと会見
来年のアジア杯まで指揮を執り、2030年W杯まで続投する方針
デイリースポーツ
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汗や紫外線でヘアカラーが色落ちしやすい夏、美容師が自宅ケアを解説
紫外線が髪内部の色素を分解し、汗や摩擦もキューティクルを開かせるという
オトナンサー