日本初のマーモットカフェ、東京・野方に誕生 可愛いふわふわマーモットたちがお出迎え
【女子旅プレス＝2025/05/09】日本初のマーモット専門アニマルカフェ「マーモット村」が5月24日（土）、東京都中野区野方にオープンする。
【写真】「サモエドカフェmoffu」原宿・竹下通りにオープン
「マーモット村」は、マーモット界のインフルエンサー、Dr. Marmot - ドクターマーモット氏が監修するマーモット専門アニマルカフェ。
マーモットとは、リス科最大級の齧歯類で、SNSをきっかけに人気急上昇中。ぬいぐるみのようなふわふわな見た目とどこか人間らしさのある仕草が魅力だ。
店内には10頭以上の様々な特徴を持ったマーモットたちがおり、おやつやり体験、ごはんタイム、観察などのふれあいやスタッフとのコミュニケーションを通じて、マーモットの魅力、特徴、知識、命の大切さを学ぶことができる。
プランは、手頃な価格でマーモットをひと目見たい方向けの「ふらっとプラン（20分）」と、ドリンクやお土産グッズ付きの「通常プラン（60分）」の2つを用意。どちらのプランもマーモットに配慮し、定員を設けた事前予約制で12時〜1時間は休憩時間を確保。受付にて予約確認後、店内に案内される。
また同店には動物看護師、看護師、保健師が在籍。徒歩圏内にある動物病院と提携し、マーモットの徹底した健康管理のほか、生態研究にも努めている。
このほか、世界各地から集めたマーモットグッズの物販も行う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1920772191953576298
住所：東京都中野区野方4-46-10
営業時間：10時00分〜18時00分（うち12時〜13時はマーモットの休憩時間）
料金システム：1,500円〜2,800円
アクセス：
・西武新宿線「野方駅」から500ｍ（新宿から野方駅まで西武新宿線で14分）
・JR中央線「高円寺駅」から最寄りバス停までバスで4分
・JR中央線「中野駅」から最寄りバス停までバスで7分
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◆魅力あふれるマーモットの姿に癒やされる「マーモット村」
「マーモット村」は、マーモット界のインフルエンサー、Dr. Marmot - ドクターマーモット氏が監修するマーモット専門アニマルカフェ。
マーモットとは、リス科最大級の齧歯類で、SNSをきっかけに人気急上昇中。ぬいぐるみのようなふわふわな見た目とどこか人間らしさのある仕草が魅力だ。
プランは、手頃な価格でマーモットをひと目見たい方向けの「ふらっとプラン（20分）」と、ドリンクやお土産グッズ付きの「通常プラン（60分）」の2つを用意。どちらのプランもマーモットに配慮し、定員を設けた事前予約制で12時〜1時間は休憩時間を確保。受付にて予約確認後、店内に案内される。
また同店には動物看護師、看護師、保健師が在籍。徒歩圏内にある動物病院と提携し、マーモットの徹底した健康管理のほか、生態研究にも努めている。
このほか、世界各地から集めたマーモットグッズの物販も行う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1920772191953576298
■マーモットカフェ「マーモット村」
住所：東京都中野区野方4-46-10
営業時間：10時00分〜18時00分（うち12時〜13時はマーモットの休憩時間）
料金システム：1,500円〜2,800円
アクセス：
・西武新宿線「野方駅」から500ｍ（新宿から野方駅まで西武新宿線で14分）
・JR中央線「高円寺駅」から最寄りバス停までバスで4分
・JR中央線「中野駅」から最寄りバス停までバスで7分
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