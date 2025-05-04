Ž¢¤¤¤¤Âç³Ø¢ª¤¤¤¤²ñ¼ÒŽ£¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡ÄÂç´ë¶È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¬Ž¢ÉÔ°Â¤ÀŽ£Ž¢¶ì¤·¤¤Ž£¤ÈÈáÃ²¤¹¤ë»ö¾ð
¢£ÆüËÜ¿Í¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¿¿ÀÏÃ¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤¿
¤¤¤¤Âç³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡£
¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼õ¸³À¸¤òÊú¤¨¤¿¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤éº£¡Ö¤¤¤¤Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ¡¢¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Ï°ÂÂÙ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÀÏÃ¤¬¡¢Êø¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
»ä¤ÏÁÎÎ·¤È¤·¤Æ¤ÎË¡Ì³¤ÎËµ¤é¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éYouTube¤Ë¤Æ¡ØÂç¶òÏÂ¾°¤Î°ìÌä°ìÅú¡Ù¤ÈÂê¤¹¤ë¡¢¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤ËÊ©¶µ¤ÎÃÒ·Å¤Ç±þ¤¨¤ëÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÁêÃÌÆâÍÆ¤Ï¡¢Îø°¦¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¡¢³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¡¢ÉÂµ¤¡¢»à¤ä»à¸å¤Î¤³¤È¡¢Ê©ÃÅ¤ä¤ªÊè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐÏ¿¼Ô¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤ËÁêÃÌ·ï¿ô¤âÁý¤¨¡¢¸½ºßÌ¤²óÅú¤ÎÁêÃÌ¿ô¤Ï¡¢4500·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¿¤Á¤ÎÃ²¤
Ãæ¤Ç¤â¥³¥í¥Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢µÞ¾å¾º¤·¤¿ÁêÃÌÆâÍÆ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö»Å»ö¤ä·Ð±Ä¡×¡Ö¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¿·Æþ¼Ò°÷¤«¤é¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ·ø¼Ò°÷¤ä´´Éô¤«¤é¤Ï¡¢¾å»Ê¤ä¥È¥Ã¥×¤È¤Î´Ø·¸¡¢¼Ò°÷ºÎÍÑ¤ÈÉô²¼¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤¬Â¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁêÃÌ¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤«¤é¡¢´´Éô¸¦½¤¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¤Î°ÍÍê¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤¡×¡ÖÉÔ°Â¤À¡×¡Ö¹¬¤»¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯À¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
º£¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Âç´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤¬¡¢¤¤¤¤Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ¡¢¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö¹¬¤»¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤º¬ËÜÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤À¤«¤é¤³¤½Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£
1¤Ä¤¬¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¿Í¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤À¡£
¢£Âç´ë¶È¤Ë¤Ï°ÂÄê¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬½¸¤¦
ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Î1¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
Àè¤º¤Ï¡¢1¤ÄÌÜ¤Î¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤À¡£ÁÈ¿¥¤âÂç¤¤¤¤·¡¢Îò»Ë¤â¤¢¤ë¤·¡¢µëÍ¿¤â¹â¤¤¤·¡¢»Ä¶È¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÍµÙ¤âÊ¡Íø¸üÀ¸¤â¼ê¸ü¤¤¡£
¤½¤ì¤òµá¤á¤ÆÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¯¤ë¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢°ÂÄê¤òµá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¡£
´ë¶È¤Ï¡¢óÕÌÀ´ü¢ªÀ®Ä¹´ü¢ªÀ®½Ï´ü¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¿Í¤â¼ÒÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â´Ý¤¯¤Ê¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬Ê¿¶Ñ²½¤µ¤ì¡¢»ÅÁÈ¤ß²½¤µ¤ì¡¢Àí¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ä¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤À¡£
¢£Í¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤ÈÍ¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤ÏÊÌÊª
¼¡¤Ë2¤ÄÌÜ¤Î¡Ö¿Í¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
ÎÉ¤¤²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÎÉ¤¤³Ø¹»¤ò½Ð¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤éºÎÍÑ¤¹¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢ÎÉ¤¤³Ø¹»¤ÇÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò½¤¤á¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢³ØÀ¸¤È¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼´¤¬°ã¤¦¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢°ÅµÎÏ¤ä»î¸³¤Ø¤ÎÂÐºöÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢À®ÀÓÍ¥½¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸ÜµÒ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤¬½ÐÍè¤¿¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤È¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¤À¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÐ¿Í´Ø·¸¤ËË³¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢¾å»Ê¤ä¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Ë¤â³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¼¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°é¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¡¢¸ÜµÒ¤ä¾å»Ê¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ä¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¼å¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤Âå¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡¢ÌµÃã¿¶¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤âÌä¤ï¤Ê¤¤¡¢·ù¤¬¤ë»¨Ì³¤â¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤Î¥Û¥ï¥¤¥ÈÅÙ¤ò¹â¤á¤ì¤Ð¹â¤á¤ë¤Û¤É¡¢¼Ò°÷¤Ï°é¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿Í´Ö¤Ï¤â¤È¤â¤È´í¸±¤ä¶ìÄË¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¶ìÄË¤äÉÔËþ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¡¢¼ÂºÝ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ä»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
óÕÌÀ´ü¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Í¥¤·¤¤¾å»Ê¤â¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤´Ä¶¤â¡¢½¼¼Â¤·¤¿¸¦½¤¤â¡¢ÌÀ³Î¤Ê»Å»ö¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤â¤Ê¤¯¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤¬²ó¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤È·Ð¸³¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿»ä¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î½©¤Ë¡Ö·Ð±Ä¥Þ¥ó¥À¥é¡×¤òºî¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤«¤é¾å¾ì´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¡¢°å»Õ¡¢¶µ»Õ¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢À¯¼£²È¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¼ÂÁ©²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡Ö·Ð±Ä¥Þ¥ó¥À¥é¡×¤È¤Ï¡¢2600Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ©¶µ¶µÃÄ¡Ê¥¥ê¥¹¥È¶µ¤è¤ê¤â¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤è¤ê¤â¸Å¤¯¡¢À¤³¦°ì±ÊÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ÎÁÈ¿¥±¿±ÄË¡¤È¡¢À¤³¦°ì±ÊÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¿ô¡¹¤ÎÆüËÜÅÁÅý´ë¶È¤Î±ÊÂ³·Ð±Ä¤ÎÈë·í¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤ò9¤Ä¤Î¥Þ¥ó¥À¥é·Á¼°¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£
¢£¡Ö·Ð±Ä¡×¤È¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÊ©¶µÍÑ¸ì
»ä¼«¿È¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥À¥é¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤òÁÏ¶È¤·¡¢10Ç¯¤Ç»ö¶È¾µ·Ñ¤·¡¢¥³¥í¥Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ª¡¢¤½¤ì¤é¤Î»ö¶È¤¬¼«Î©Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤È¡¢¡ÖÁÎÎ·¤¬·Ð±Ä¡©¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö·Ð±Ä¡×¤È¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÊ©¶µ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
·Ð±Ä¤Î·Ð¤Ï¡¢¤ª·Ð¤Î¡Ö·Ð¡×¤È½ñ¤¯¡£·Ð¤È¤Ï½Ä»å¤Î¤³¤È¡£·ÐÅµ¤Ë¤Ï¥Ö¥Ã¥À¤Î¶µ¤¨¤¬µ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¥Ö¥Ã¥À¤Î¶µ¤¨¤Ï¿¿Íý¤À¡£¿¿Íý¤È¤Ï¡¢¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¸¶Íý¸¶Â§¤Î¤³¤È¡×¡£
¤³¤Î¿¿Íý¤Î½Ä»å¤Ë¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤Î²£»å¤òÍí¤Þ¤»¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¤Æ¾æÉ×¤ÊÉÛÃÏ¤ò±Ê¤¯¿¥¤êÂ³¤±¤ë±Ä¤ß¤¬¡¢¡Ö·Ð±Ä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¢£Ê©¶µ½¸ÃÄ¤¬À¤³¦ºÇ¹¬¡¦ºÇÄ¹¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
¥Ö¥Ã¥À¤Î¶µÃÄ¤ÏÀ¤³¦°ì¤ª¶â»ý¤Á¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦ºÇ¹¬¤Î¶µÃÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦ºÇÄ¹¤ÎÁÈ¿¥¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¥Ö¥Ã¥À¤ÎÌÇ¸å¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¬ÇÉ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2600Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æº£¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥Ã¥À¤Î¶µ¤¨¤Î¤â¤È¤ËÄï»ÒÃ£¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ö¥Ã¥À¤¬¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¸Ä¿Í¤ÎµßºÑ¤È¡¢À¤³¦¤ÎÏÂÊ¿¤òµ§Ç°¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Ê©¶µ¤ÎÎò»Ë¤¬¿Í°é¤Æ¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎò»Ë¤À¤«¤é¤À¡£
ÆüËÜÊ©¶µ¤À¤±¤Ç¤â¡¢ºÇÀ¡¡¢¶õ³¤¡¢Ë¡Á³¡¢¿ÆóÂ¡¢±ÉÀ¾¡¢Æ»¸µ¡¢ÆüÏ¡¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Ö¥Ã¥À¤Î¶µ¤¨¡×¤È¤¤¤¦½Ä»å¤Î¾å¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Íºâ¤¬°é¤Á¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡£
´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÏ¶È¤ÎÍýÇ°¡¢¼ÒÀ§¤Ê¤É¤¬½Ä»å¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
±ÊÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÎÍýÇ°¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ý¤¬Àë¸À¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÍýÇ°¤Î½Ä»å¤Ë¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤Î²£»å¤¬ÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿Îò»Ë¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ËÜÅö¤Î¡Ö¤¤¤¤³Ø¹»¡×¤È¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×
º£¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏ¤â´ë¶È¤â³¤³°¤Î»ñ»º²È¤ËÇã¼ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡Ê40Ç¯¤ËÆÍÆþ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ë¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âË¤«¤ÊÆüËÜ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÊø¤ì¤«¤±¤¿¡Ö¤¤¤¤³Ø¹»¡×¢ª¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¡á¡Ö¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦ÊýÄø¼°¤ÎÃæ¿È¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¿¿¤Î¡Ö¹¬¤»¡×¤Ï¡¢¡ÖµëÎÁ¤ÈµÙ¤ß¡×¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ËÜÅö¤Ë¡Ö¤¤¤¤³Ø¹»¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÄÌ¤¦°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÀèÀ¸¡¢À¸ÅÌ¡¢¤½¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ø¹»¤¬ºÇ¹â¤À¡×¤È»×¤Ã¤ÆÄÌ¤¦³Ø¹»¤À¡£
ËÜÅö¤Ë¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤È¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¼Ò²ñ¤ò±×¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö»Ö¤È¾ðÇ®¡×¤Ë°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬¶¦´¶¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×Æ¯¤¯²ñ¼Ò¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¹¬¤»¤È¤Ï¡¢Âº·É¤Ç¤¤ë¾å»Ê¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¤ä´¶À¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¸Ø¤ê¹â¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤À¡£
¤â¤·³Ø¹»¤ä´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡¢À¸ÅÌ¤ä¼Ò°÷¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÂç´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ç¤â¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÂç´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ËÉ¬¤º¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¿Í¤¬°é¤Á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¼Ò²ñ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¤À¤ì¤â¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤ì¤â¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¤»Æ¯¤¯¤Î¤Ê¤é¡¢·Ð±Ä¼Ô¤â¿·Æþ¼Ò°÷¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
Âç¶ò ¸µ¾¡¡Ê¤¿¤¤¤°¡¦¤²¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë
ÐÇ¿´½¡ÂçÁÑ»³Ê¡¸·»û½»¿¦¡¢¡Ê³ô¡Ë»ü¸÷¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½
¶õ¼ê²È¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¢¼ÒÄ¹¡¢ºî²È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î´é¤ò»ý¤Á¡ÖÁÎ¤Ë¤¢¤é¤ºÂ¯¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë°Û¿§¤ÎÁÎÎ·¡£ÁÎÌ¾¤ÏÂç¶ò¡ÊÂç¥Ð¥«¼Ô¡á²¿¤Ë¤â¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê¶ÃÏ¤ËÃ£¤·¤¿¼Ô¤Î°Õ¡Ë¡£YouTube¡ÖÂç¶òÏÂ¾°¤Î°ìÌä°ìÅú¡×¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô57Ëü¿Í¡¢1.3²¯²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿Ä¶¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶ì¤·¤ß¤Î¼êÊü¤·Êý¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡ØºÇ¸å¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤òµß¤¦Áµ¸ì¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»×¤¤¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ð¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¼«Ê¬¤È¤¤¤¦ÊÉ¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡¢¡Ø¶òÎø¤ËÀâË¡: Îø¤ÎÉÂ¤Ë¸ú¤¯30¤Î½èÊýäµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÐÇ¿´½¡ÂçÁÑ»³Ê¡¸·»û½»¿¦¡¢¡Ê³ô¡Ë»ü¸÷¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½ Âç¶ò ¸µ¾¡¡Ë