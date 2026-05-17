昨夏に川崎フロンターレからプレミアリーグの名門トッテナムに移籍した高井幸大は、しかしプレシーズンの怪我で出遅れた影響もあり出番を得られず。今冬にドイツの古豪ボルシアMGにレンタルされた。その新天地でようやく欧州デビューを飾った日本代表DFは、しかしその後に再び負傷離脱。４月に復帰したものの、スタメンの機会は得られず、終盤投入が続き、最後の２試合は出番なしに終わった。21歳のCBの苦境に韓国メディアも