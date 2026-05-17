臼杵津久見警察署 大分県臼杵市の採石場で作業中に崖下に転落し、意識不明の重体となっていた男性が16日、亡くなりました。 警察によりますと、8日午前11時前、臼杵市武山にある採石場で「男性が高所から転落した」と事務所から119番通報がありました。 市内に住む会社役員の60歳の男性が脚立を使用して粉砕機に上って作業していたところ、約5メートルの崖下に転落したということです。 男性は意識不明の重体で