子ザルのパンチくんで人気を集めている千葉・市川市動植物園のサル山で１７日、不審者が侵入する騒動があった。同動植物園によると、この日午前１０時５０分ごろ、サル山内に侵入者が現れた。公式Ｘでは「当該侵入者を含む２名を、警察官に引き渡しましたのでお知らせします。これを受け、動物や設備の安全確認作業を行いました。一部観覧エリアを閉鎖し警備体制を強化のうえ、本日は引き続き１６：３０まで開園いたします」と