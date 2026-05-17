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東京都心で今年初の「真夏日」観測 こまめな水分や休憩で熱中症対策を

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 17日、東京都心では最高気温が30℃以上と、今年初の真夏日を観測した
  • まだ暑さに体が慣れていないため、こまめに休憩や水分をとり熱中症に注意
  • 季節先取りの暖かい空気が流れ込み、気温がグングン上がっているという
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