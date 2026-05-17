みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）が楽天銀行に出資する方向で調整していることがわかった。楽天グループとはすでに金融事業で提携関係にあるが、楽天が今秋にも行う事業再編に合わせて新たに出資を行う方向だ。「金利のある世界」の本格化で預金獲得の重要性が増す中、大手ネット銀との関係を強化し顧客基盤の拡大を狙う。複数の関係者が明らかにした。みずほは現在、楽天カードの株式を１４・９９％保有するが、これを引