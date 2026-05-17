お笑いコンビ「ビスケットブラザーズ」の公式Xが17日更新され、原田泰雅（34）が結婚していたことを発表した。この日、一部報道で原田の結婚が報じられたことを受けて「原田の結婚報道は事実でございます。本人と公表のタイミングを伺っておりましたが、このような形となってしまい申し訳ございません」と伝えた。そして「奥様は一般の方ですので、プライバシーなどご配慮頂けますと幸いです。今後とも原田泰雅・きんを宜しくお願