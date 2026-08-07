プレジデントオンライン
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習近平が｢愛国心｣を煽った不気味な結果…日本兵を撃退する｢抗日テーマパーク｣が中国各地に広がる理由
中国各地で、抗日戦争や長征を“体験”する観光施設が人気を集めている。軍服姿で突撃し、日本兵を撃退する没入型アトラクションまで登場した。背景に…
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習近平が｢日本に行くな｣と煽っても､寿司は奪えない…｢スシロー14時間待ち｣が映し出す中国人客の本音
中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけ両国の関係が冷え込む一方、中国の若者たちは日本の回転寿司に熱狂している。上海に進出したスシローには約700…
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"テレビ大好き"高齢者の｢テレビ離れ｣が始まった…10代後半〜20代の約7割が"ほぼ見ない"衝撃の最新データ
■近づく「テレビが日常風景から消える日」日常的に接するメデイアがテレビからスマートフォンへと移行していることは、だれもが実感するところだが、…
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｢自由席券だけで指定席車両に立つ人｣は非常識なのか…｢お盆の大混雑｣をさばくJR東海の"真逆の見解"
お盆や連休中、新幹線は帰省客や旅行客で大混雑する。車内トラブルを回避するためには、乗客全員がルールを理解しているかどうかがカギとなる。鉄道ジ…
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月曜日でも金曜日でもない…仕事のできる人がアクセルを踏む"勝負曜日"に必ず入れている習慣
世界の一流は一週間の予定をどのように組み立てているのか。クロスリバー代表の越川慎司さんは「多くの人は月曜日に気持ちが乗らず、火曜日もだらだら…
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いつまでも被災者が被災者の支援をしている…災害大国･日本でいつまでも｢災害関連死｣がなくならないワケ
地震や津波による直接的な被害からは免れたものの、過酷な避難生活や医療資源の不足などで失われる命がある。7月28日に発生した熊本地震でも、車内避…
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｢進学校→慶應大→大企業｣の学歴エリートが10数年ぶりに再会した"元不良の友人"に打ちのめされたワケ
幸せに生きるには何をすればいいか。経営コンサルタントの藤井孝一さんは「私は親や先生が説く『いい学校に入って、いい会社に就職すれば幸せになれる…
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｢殺されても放すな､目的完遂までは｣…"昭和の覇者"電通が手帳から消した｢鬼十則｣の壮絶な全文
広告業界最大手「電通」社員の心得、通称「鬼十則」とは何か。『ルポ 電通「日本最大のタブー」決壊の深層』（清談社Publico）を出した作家の大下英…
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大阪駅直結なのに､日本人も外国人客も来ない…開業1年で｢廃墟フードコート｣と呼ばれたピカピカ新施設の悲劇【残念なタテモノ3選】
■ピカピカの新施設が「廃墟」に…8月に入り、夏休みの旅行などで日本各地を訪れる機会が増える時期です。ふと立ち寄った立派な商業施設が、なぜか閑…
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スマホ三昧="残念な子"ではなかった…AIに聞けば一発でわかる｢子供の隠れた才能と"向いている職業"｣
ゲームや動画視聴に長時間興じているわが子にどう対処すればいいのか。AIコンサルタントの森本真理子さんは「ゲームやYouTubeばっかりで……と否定的…
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これをやれば算数の文章題でつまずかない…わが子の｢場面を想像する力｣を育む親子の関わり方
脳科学者の瀧靖之先生に、家庭で「算数脳を育むためにできること」を聞きました。■読み聞かせが育む場面を想像する力絵本の読み聞かせは、「国語力」…
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だから習近平は心底焦っている…中国のITもEVも壊滅させる力を持つ日本が世界シェア8割を握る"素材"の名前
中国による尖閣諸島周辺への公船の侵入や、大規模な軍事演習など物理的な威圧が続いている。ICU教授のスティーブン・R・ナギさん（政治学・国際関係学…
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やっぱり高市首相は｢危うい賭け｣に出ていた…｢骨太の方針｣歴史的大転換で露呈した｢高市流･強い経済｣の正体
■小泉内閣で策定されて以来の「方向転換」止まらない物価上昇で経済への国民の関心が高まる中で、「何がやりたいのか分からない」「対症療法ばかりだ…
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怒るべきは｢おじさんの短パン｣ではない…海外報道から見えた国民に省エネを押し付けるだけの日本政府の無策
海外メディアは日本の猛暑をどう見ているのか。在米ジャーナリストのシェリーめぐみさんは「職員が短パンをはいて省エネに努める一方で、温暖化の原因…
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エビやカニを想わせる濃密な旨味とコク…近所の公園でタダで採れる｢今が旬｣な高級食材の名前
近くの街路樹や公園の植え込みをじっと見る人たちは、いったい何を探しているのか。ムシモアゼルギリコさんは「今の時期に旬を迎える高級食材を採ろう…
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一流企業ほど｢働かないオジサン｣が増殖していく…トヨタも三菱UFJも逃れられない日本企業だけの"構造的欠陥"
AIを導入しても、日本企業の生産性が思うように向上しないのはなぜか。経営コンサルタントの日沖健さんは「トヨタや三菱UFJに代表される日本の大企業…
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映画だけでは｢ちいかわ｣の深みがわからない…作者が｢かわいい世界観｣に潜ませた人間社会への痛烈な皮肉
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』がヒットしている。SNSでは子供ではなく、大人の評価も高い。エンタメ社会学者の中山淳雄さんは「人気の理由はキャ…
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｢切り返しの一言｣も｢正しい説明｣もいらない…クレーマーを大人しくさせ"話を聞くモード"に変える神対応
クレーム対応は難しい。どうすれば相手の怒りを鎮めることができるのか。伝える力【話す・書く】研究所所長の山口拓朗さんは「クレームの奥には、『ち…
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ワキの臭いでも､口臭でもない…女性の大半が不潔と感じているのに､75%の男性が見落としている"臭い"の正体
汗が噴き出す暑い日でも、清潔感を保てる人は何が違うのか。結婚相談所運営会社広報の平田恵さんは「汗対策はもちろん重要だ。しかし、それと同じくら…
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｢気温35度以上でのハンディファン｣は逆効果…気象科学者が｢一緒に使わないと危険｣という冷却アイテム
ほぼ毎日のように猛暑日が続いている。雲研究者の荒木健太郎さんは「ここまで暑いと、もはや災害級だ。屋外はもちろん室内でも命を守るための行動をと…