プレジデントオンライン

いつまでも被災者が被災者の支援をしている…災害大国･日本でいつまでも｢災害関連死｣がなくならないワケ

地震や津波による直接的な被害からは免れたものの、過酷な避難生活や医療資源の不足などで失われる命がある。7月28日に発生した熊本地震でも、車内避…