大西洋を航行していたオランダ船籍のクルーズ船・ホンディウス号で、ハンタウイルスの集団感染が発生した。この集団感染に対する世界保健機関（WHO）の対応について、世界中でさまざまな意見が交錯している。ヒトからヒトへの感染が確認されたアンデス株通常、ハンタウイルスはネズミなど齧歯（げっし）類の排泄物を介して感染する。ヒト同士の感染は起きないとされ、感染力はそこまで強くないとされてきた。しかし、今回船内で検