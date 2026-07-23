夫婦関係
『夫婦関係』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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夫が同じ部屋にいるだけで心がすり減る…40・50代の妻の疲れの正体
会話が安心ではなく緊張になっていることや、機嫌を先回りして読むことが要因だそう
livedoor ECHOES
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外見へのこだわりが強い48歳母、娘の外見に執着し家庭内で孤立
娘に過度なダイエットを強要した結果、娘が学校で倒れる事態となった
現代ビジネス
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月2日
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「レスが続くなら離婚考えて」夫の訴えに窮地…夫婦で涙する展開に
夫の涙の訴えから自分が窮地に立っていることに気づき、女性も自分の本音を話したそう
女子SPA！
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母・娘・孫の三代が守る大判焼き、あんこの決め手は塩加減
女性自身
2026年7月30日
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夫との夜の営み「当然、万単位でもらうわよ」異常な夫婦関係
生活費不足に悩む妹が、家事や夜の生活に万単位のお金を要求するように
All About
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夫の年金だけで生活費は賄える？60代夫婦のリアルな回答
夫の年金だけでは生活費が賄えず、妻の年金受給繰り下げを計画していると説明
livedoor ECHOES
2026年7月29日
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夫の不倫相手を呪おうとした妻、どん底から「幸せ妻」に劇的変化
夫の不倫発覚後、「呪い代行サイト」へ問い合わせるほど追い詰められた女性
livedoor ECHOES
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三崎優太氏 てんちむとの「別居」告白…2026年元日に結婚も
仕事の多忙やメリハリのためとし、不仲ではないとてんちむが強調している
オリコンニュース
2026年7月28日
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中田敦彦が日本帰国に言及「ご批判もあるかもしれませんけれども」
帰国批判を想定しつつ「日本のために働いていきたい」と強い意欲を示した
スポニチアネックス
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スーツケースを片付けようとして激怒され…妻の直感が暴いた夫の不倫
女性は夫のスーツケースを片付けようとしたところ、夫に「触んな！」と激怒されたそう
livedoor ECHOES
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妻に「お皿洗って」と言われたけど…夫がめんどくさいと感じる背景
家事や料理を避ける背景には能力評価への恐怖や役割固定化への不安があるという
婦人公論.jp
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年金月38万円・資産6000万円超の68歳男性がバイトを続ける理由
退職後に社会的孤立や退屈感を覚え、近所のホームセンターでアルバイトを始めたという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月25日
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40歳女性が同世代の男性と交際「なんとなくもやもや」の正体
交際相手と旅行中に金銭感覚の違いが露呈し、結婚を断念することになったという
All About
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共働き夫婦300人調査、女性の半数超が平日休みは別々を希望
男性の6割超が「相手の休みに合わせて一緒に過ごしたい」と回答
CHANTO WEB