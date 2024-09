米カリフォルニア南部アナハイムで今月6日、女児(3)と母親(42)が炎天下の車内で意識不明の状態で発見された。女児は現場で死亡が確認され、母親は病院に搬送されて命は取り留めたものの、車内から空のアルコール瓶が数本発見されたことから後に逮捕された。飲酒がもたらした悲劇を、米ニュースメディア『People.com』などが伝えた。6日夕方、米フォード社のSUV車内でサンドラ・ヘルナンデス=カサレス(Sandra Hernandez-Cazares、42)と娘イリー・エリザベス・ルイズちゃん(Ily Elizabeth Ruiz、3)が意識不明の状態で発見された。

サンドラの親戚はその日、イリーちゃんの兄ラザルス君 (Lazarus、5)が通う幼稚園から「お迎えが来ない」との連絡を受けて2人を探し始め、アナハイムのアパート前に駐車中のSUVを発見した。SUVには鍵がかかっており、親戚は窓を割り、呼吸をしていなかったイリーちゃんに心肺蘇生法を試みた。当局と消防が通報を受けたのは午後4時20分頃で、イリーちゃんは現場で死亡が確認された。その日の外気温は40度に達しており、医師は「イリーちゃんは発見される数時間前に息絶えていた。死因は 熱中症 による合併症とみられる」と語った。一方、サンドラは無事だったものの、血中アルコール濃度は州の法定制限の4倍近くに達しており、検察は 過失致死 の重罪と児童虐待で重傷を負わせた重罪で起訴した。サンドラは現在、約2100万円(15万ドル)の保釈金が設定されてオレンジ郡刑務所に勾留されており、刑が確定すれば最長12年の懲役刑が科せられると予測されている。その悲しい結末を受け、イリーちゃんの父フアン・マルコス・ルイズさん(Juan Marcos Ruiz)は「サンドラは故意にやったわけではないだろう。でも彼女がしたことは変えられない…」と述べつつも、「彼女は助けが必要だったんだ」と涙ながらに語った。実はサンドラとフアンさん一家は2012年、サウスダコタ州でキャンプ中に 飲酒運転 の車にテントをひかれ、当時5歳と9歳だった息子を亡くしていた。そのため2人は 飲酒運転 者に対する罰則を強化する活動をしていたが、サンドラはその事故以来、 うつ病 に苦しんでいた。息子を亡くした後、2人の間にはラザルス君が誕生した。そして、「一人っ子は避けたい」と考えていたところに産まれたのがイリーちゃんで、フアンさんは娘のことを「プリンセス」と呼んで可愛がった。しかし2年前、サンドラさんとフアンさんは別れ、フアンさんはテキサス州の油田で働いていた。しかしながらフアンさんは、イリーちゃんの死をきっかけに仕事を辞めたそうで「全てが一瞬で変わった。結局子供は一人になり、私は傷つき、心が折れ、打ちのめされている。それに怒りに震えている。とても怒っているんだ」と肩を震わせた。なお、ラザルス君は事故以来、叔母の世話を受けていたが、フアンさんは11日、部分的親権を獲得した。ラザルス君にはイリーちゃんの死についてまだ話をしていないそうで、「息子には自分から説明したい。彼にとってはつらいことになるだろうから…。息子は私が必要なんだよ」と述べた。米国運輸省道路交通安全局によると、子供の体温は大人の3〜5倍の速さで上昇し、体温が40度に達すると 熱中症 になるという。ちなみに米オクラホマ州では5日、車内に置き去りにされた2歳の双子姉妹が死亡したばかりだった。親戚が双子を保育園に送ることを忘れ、後部座席に放置していた。画像は『People.com 「Dad of Calif. Girl Who Died in Hot Car with Allegedly Drunk Mom Inside Lost 2 Kids to DUI Driver in 2012 (Exclusive)」(GOFUNDME)(Orange County Jail)(Juan Ruiz)(courtesy Juan Ruiz)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)