¤¢¤Î¡¢¤Ä¤¤¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡È¤¢¤Î¤Î¥Î¡¼¥Ð¥ó¡É¸ì¤ë
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬¡¢7·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¤¢¤Î¤Î¥Î¡¼¥Ð¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢¤¢¤Î¤¬¡Ö¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¥Î¡¼¥Ð¥ó»Ïµå¼°¡ª¡Ù¤¢¤Î¤â¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î¸«½Ð¤·¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö²¿Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡© ÂçÀÎ¤«¤é¡£¥Î¡¼¥Ð¥ó¤¬¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤ä¤Ä¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¿ôÁý¤ä¤¹¤ä¤Ä¡£ËÜÅöÅÁÅýÅª¤À¤â¤ó¤Í¡£¶Ã¤«¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤³¤Î¸«½Ð¤·¤º¤ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌµÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²ù¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢»Ïµå¼°´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡ª¤¹¤´¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤¸¤ã¥À¥á¤«¤¤¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢¤¢¤Î¤¬¡Ö¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¥Î¡¼¥Ð¥ó»Ïµå¼°¡ª¡Ù¤¢¤Î¤â¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î¸«½Ð¤·¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö²¿Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡© ÂçÀÎ¤«¤é¡£¥Î¡¼¥Ð¥ó¤¬¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤ä¤Ä¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¿ôÁý¤ä¤¹¤ä¤Ä¡£ËÜÅöÅÁÅýÅª¤À¤â¤ó¤Í¡£¶Ã¤«¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤³¤Î¸«½Ð¤·¤º¤ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌµÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²ù¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢»Ïµå¼°´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡ª¤¹¤´¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤¸¤ã¥À¥á¤«¤¤¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£