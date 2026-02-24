ナリナリドットコム
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広瀬すず、福山雅治に「ラジオに来てください」
女優の広瀬すず（27歳）が、2月28日放送のラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。福山雅治がラジオのゲストとして「行きたい…
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広瀬すず、李相日監督と妻夫木聡と食事し「濃厚な時間」
女優の広瀬すず（27歳）が、2月28日放送のラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。李相日監督と妻夫木聡と3人で食事に行ったと…
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与田祐希、西野七瀬とタコパして「甦りました」
女優の与田祐希（25歳）が、2月27日に公開されたTBSの公式YouTubeチャンネルで、乃木坂46時代の先輩とタコパして「甦りました、気持ちが」と語った。…
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与田祐希、休みの日は「ずっと家でスルメ食べて寝てます」
女優の与田祐希（25歳）が、2月27日に公開されたTBSの公式YouTubeチャンネルで、「休みの日とかずっと家でスルメ食べて寝てます」と語った。日曜劇場…
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伊原六花「この時期になってだいたい出てくる趣味」は？
女優の伊原六花（25歳）が、3月1日放送予定の「家、ついて行ってイイですか？」公式SNSの動画で、「この時期の趣味」について語った。伊原六花が番組…
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若林有子アナ、体重を落とす方法を聞いても「それは無理」
TBSの若林有子アナ（29歳）が、2月27日に放送されたラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。後輩に体重を減らす方法を聞いて…
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水卜麻美アナ、「ちょっと健康感がある」朝食
日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、2月27日放送の情報番組「Oha！4 NEWS LIVE」（日本テレビ系）に出演。「ZIP！」前の健康的な食事について語った…
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福留光帆、「私ってなにがいいんやろう」
タレントの福留光帆（22歳）が、2月26日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。紅しょうが・稲田美紀から「全然わからな…
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倉科カナ、ハスキーボイスの白石麻衣に「セクシー」
女優の倉科カナ（38歳）が、2月26日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。ハスキーな声だった白石麻衣に…
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白石聖、「豊臣兄弟！」第8話は「とっっっても大切なお話」
女優の白石聖（27歳）が、2月26日に放送された情報番組「おうみ発630」（NHK総合・大津）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」第8話が「とっっっても大切…
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齊藤京子、原田葵アナは「1番最初にタメ口になった先輩」
女優の齊藤京子（28歳）が、2月26日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。フジテレビの原田葵アナは「仲良しの友達って感…
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生見愛瑠、人見知りだが「根は陽キャなので」
女優・タレントの生見愛瑠（23歳）が、2月26日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。人見知りだが「根は陽キャなので」と語った。映…
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村重杏奈、同い年のちゃんみなが「ヤバいことはわかってる」
タレントの村重杏奈（27歳）が、2月25日に放送されたバラエティ番組「森香澄の全部嘘テレビ」（テレビ朝日系）に出演。ちゃんみなの言葉が刺さりすぎ…
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山里亮太、「DayDay.」で「心配事ができました」
南海キャンディーズ・山里亮太（48歳）が、2月25日に放送されたラジオ番組「山里亮太の不毛な議論」（TBSラジオ）に出演。黒田みゆアナの熱愛報道につ…
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波瑠「温泉ばっかり行ってる」、麻生久美子「渋い！」
女優の波瑠（34歳）が、2月25日に公開された日本テレビの公式YouTubeチャンネルで、「温泉ばっかり行ってるんですよ」と話し、麻生久美子から「渋い！…
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夏目透羽、高石あかりが「自分の演技を調節して対応」くれた
女優の夏目透羽（21歳）が、2月25日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK総合）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で共演した高石あかりについて「自分…
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麒麟・川島明、「ラヴィット！」リニューアル報道に「安心して」
麒麟・川島明（47歳）が、2月25日に放送されたバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演。番組の“リニューアル”報道について「皆さん、そんな…
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生見愛瑠、映画で披露した歌が「何度もリピートされるものになれば」
女優・タレントの生見愛瑠（23歳）が、2月25日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。自身が歌った楽曲が「何度もリピート…
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高橋文哉、「ANN」10年務めた星野源に「どんな感覚なんだろう」
俳優の高橋文哉（24歳）が、2月24日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。「オールナイトニッポン」を…
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永作博美、浜辺美波は「思ったよりも真面目な方」
女優の浜辺美波（25歳）が、2月24日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。永作博美から「思ったより真面目」、夏木マリか…