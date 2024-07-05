Ž¢¥è¡¼¥«¥É¡¼¤ÇÉþ¤òÇã¤¦Ž£¤ÏËÜÅö¤ËÉü³è¤¹¤ë¤Î¤«¡ÄŽ¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤è¤ê¤Ï°Â¤¤Ž£¤È¤¤¤¦¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤¬À®¸ù¤¹¤ë¾ò·ï
¢£¤Ê¤¼¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤È¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¶¨¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Î°áÎÁÉÊÊ¿¾ì¤ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤¬ÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
2024Ç¯4·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ÈÎ®ÄÌ¾®Çä¶È³¦¤òÆø¤ï¤¹ÂçÊÑ¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ï¡¢¡Ö26Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼«Á°¤Î°áÎÁÉÊ´ë²è³«È¯¤«¤é¤ÎÅ±Âà¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¿¾ì¤Ë¡¢Â¾¼Ò¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤ò¾·¤¡¢Çä¤ê¾ì²þ³×¤òÇ¤¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶GMS¡ÊÁí¹çÎÌÈÎÅ¹¡Ë¤Î°áÎÁÉÊÊ¿¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤¬¤È¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤ÊÇä¤ê¾ì¤Ë¡¢¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤ÏÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤«¡£
¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Îº£¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶GMS¤ËÆþ¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤Ë¼«Á°¤Ç¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼«¼Ò¤ÎÁª¤ó¤ÀÎ©ÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£GMS¤¬Ä¾±Ä¤Ç´ÉÍý±¿±Ä¤¹¤ëÇä¤ê¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤³¤³¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ»²Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â30¡Á40Âå¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¸þ¤±¤Î¡ÖFOUND GOOD¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³«È¯¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²64Å¹ÊÞ¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÈÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö2¼Ò¤¬¶¨¶È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê¾å¤Î¡¢ÆüËÜ¤ÎGMS²þ³×¤ÎÀ®ÈÝ¤òÀê¤¦°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Áí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ëÈÎÇä¤¬ÉÔÄ´¤Î¥ï¥±
¤Þ¤º¡¢ºÇ¶á¤Î¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¡¢¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÀ®Ä¹À¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
GMS¤Î´ðËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤Î¹ü»Ò¤Ï1930Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¥í¡¼¥³¥¹¥È¡¢¢¥»¥ë¥ÕÈÎÇäÊý¼°¡¢£Äã²Á³Ê¾¦ÉÊ¤ÎÂçÎÌÈÎÇä¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÍýÏÀ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆüËÜ¤Ç¤â1957Ç¯¤Ë¡Ö¼çÉØ¤ÎÅ¹¡¡¥À¥¤¥¨¡¼¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÂçÎÌ½ÐÅ¹¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤Ç¾®Çä¶È¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°Ì¤ò°ìµ¤¤Ë³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÈñ¼Ô¼«¤é¤¬¥»¥ë¥Õ¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó¥«¥´¤ËÆþ¤ì¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥»¥ë¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÆüËÜ¤Î¿©¤òÂç¤¤¯È¯Å¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°áÎÁÉÊ¤ä½»´ØÏ¢ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÀÜµÒ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·²¿¤è¤ê¤â¸úÎ¨¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÍýÏÀ¤Ç¤Ï¡¢°áÎÁÉÊÇä¤ê¾ì¤â¾¯¤Ê¤¤¿Í°÷¤ÇÇä¤ê¾ì¤ò¤Þ¤ï¤¹¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë500¡Á600ÄÚ¤Î°áÎÁÉÊÇä¤ê¾ì¤ò¿ôÌ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤Þ¤ï¤¹¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎGMS¤Ç°áÎÁÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤Ï¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Î°áÎÁÉÊ»ö¶È¤«¤é26Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë´°Á´Å±Âà¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ª¥ó¤ÏÄã²Á³Ê°áÎÁÅ¹¤ò¼«Á°¤ÇÁ´¹ñ¤Ë200Å¹ÊÞ°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÁÄ¶È¤ÇÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾®Çä¤ê»Ô¾ì¤Î¿ôÃÍÊÑ²½¤«¤é¡¢GMS°áÎÁÉÊ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºßÆüËÜ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾®Çä»Ô¾ì¤Ï8Ãû7Àé²¯±ß¡Ê2021Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤â¤Ã¤È¤â¥·¥§¥¢¤Î¹â¤¤¤Î¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤ä¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÀìÌçÅ¹¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£
¼¡¤¬¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¤½¤ÎÂ¾¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢É´²ßÅ¹¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬Â³¤¡¢ÎÌÈÎÅ¹»Ô¾ì¤Ïº£¤ä6.9¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤Ç¤¹¡£15Ç¯¤Ë¤Ï9¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é6Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤¯¤½¤Î¥·¥§¥¢¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢°áÎÁÉÊ´ØÏ¢¤Î¼çÍ×ÉôÌçÊÌÇä¾å¹â¿ä°Ü¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈGMS°áÎÁÉÊ¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤µ¤é¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎGMS°áÎÁÉÊÇä¤ê¾å¤²¤Ï¸«»ö¤Ë±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
GMS¤ÎÁíÈÎÇä³Û¤Ï21Ç¯¡¿12Ç¯Èæ³Ó¤Ç115.8¡ó¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç°áÎÁÉÊÉôÌç¤Ï¿Â»Î¡¢ÉØ¿ÍÌä¤ï¤º¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¸º¾¯¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÏÌó10Ç¯¤ÇÈ¾Ê¬¶á¤¯¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£¡Ö¿È¤Î²ó¤êÉÊ¡×¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤â8250²¯±ß¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤Ï³Î¼Â¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Î°áÎÁÉÊÇä¾å¹â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Î°áÎÁÉÊÇä¾å¹â¤Ï21¡¿12Èæ³Ó¤Ç47.2¡ó¤ÈÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤ÏGMSÁ´ÂÎ¤Î°áÎÁÉÊÆ°¸þ¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤¬GMSÅ¹ÊÞ¤òÊÄº¿¤·¤¿¤ê¡¢°áÎÁÉÊÊ¿¾ì¡Ê¼«¼ç±¿±Ä¤Î°áÎÁÉÊÇä¤ê¾ì¡Ë¤ò½ù¡¹¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¿¡Ê12Ç¯ÅÙ¤Ë139Å¹ÊÞ¤¢¤Ã¤¿GMSÅ¹ÊÞ¤Ï21Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï99Å¹ÊÞ¤Ë¸º¾¯¡Ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë1Å¹ÊÞÅö¤¿¤ê°áÎÁÉÊÇä¾å¹â¤â¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÄ¶È¤¬°áÎÁÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ê¼ÂÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤HD¤ÏCVS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿©ÎÁÉÊ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼Ò¤Ç¤Î°áÎÁÉÊÈÎÇä¤«¤é¤ÏÅ±Âà¡¢GMS¶ÈÂÖ¤Î½Ì¾®¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥æ¥Ë¥¯¥í¤è¤ê¤â¿Íµ¤¤Î¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢
°ìÊý¤Î¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÁÈ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¤Î°ì¼Ò¤Ç¤¹¡£
2°Ì¤Î¤·¤Þ¤à¤é¤È¤Ï¤Þ¤ÀÂç¤¤¯º¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¤µ¤é¤Ë¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢Çä¾å¹â¤Ï2·åÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤ÎÈÎ´ÉÈñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·Ð¾ïÍø±×¤Ï152.9¡ó¤Ç¤¹¡£Åö´ü½ãÍø±×Î¨¤â4.9¡ó¤ÈÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤¤Ï½¢³è¤Ç¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Á¡¸¦¿·Ê¹¤Î½¢¿¦°Õ¼±Ä´ºº¡Ê24Ç¯½ÕÂ´¶ÈÍ½Äê¼Ô¡Ë¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢Á°Ç¯4°Ì¤«¤é¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¥¶ÈÀÓ¡¢¤«¤Ä¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Þ¥ë¥Á¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Å¸³«¤ÇÁ´¹ñ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤âµÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿2¤Ä¤Î²ÝÂê
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤È¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢2¼Ò¤ÎºÇ¶á¤Î¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤Ê¤¼2¼Ò¤Ï¶¦Æ±¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
º£²ó¤Î¶¨¶È¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ËÜÉôÄ¹¤Î¾®ÎÓÀé¹¸»á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤µ¤ó¤Î³«È¯¤¹¤ë¥â¡¼¥ë¤Ë¤â¥Æ¥Ê¥ó¥È½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆGMS¤Î°áÎÁÉÊÊ¿¾ì¤Ï¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éGMS°áÎÁÉÊÊ¿¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·23Ç¯¤Î²ñ¼ÒÁÏÎ©70¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢¼Ò³°¤È¤Î¶¨¶È¤äBtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÌÚÂ¼¡Ê¼£¡Ë¤ÈGMS¤Î°áÎÁÉÊÊ¿¾ì¤Ç¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®ÎÓ»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢FOUND GOOD¥ª¡¼¥×¥ó¤Î1Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤È¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥è¡¼¥«¥É¡¼¤Î°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ï¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î30¿ô¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤·¤«°áÎÁÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÇã¤¤²ó¤êÎ¨¤ÎÄã¤µ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇã¤¤²ó¤êÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï30¡Á40Âå¤ÎµÒÁØ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢50¡Á60Âå¤ËÊÐ¤ê»Ï¤á¤¿Å¹¤ÎµÒÁØ¤ò¤¤¤«¤Ë¼ãÊÖ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¾åµ¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ç¤ÎFOUND GOOD³«È¯°ÊÁ°¤Ë¡¢GMS¤Î¥¤¥º¥ß¡Ê¹Åç¸©¡Ë¤ËSHUCA¤È¤¤¤¦¥ì¥Ç¥£¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¤ä¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢30¡Á40Âå½÷À¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³«È¯¤·±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¾¦ÉÊ³«È¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÜµÒ¤â¶µ¤¨¤ë
¡Ö¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤¬»ý¤Ä¤½¤¦¤·¤¿ÃÎ¸«¤òFOUND GOOD¤Ç³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¤«¤éVMD¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤äÀÜµÒ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¹Ä¹·Ð¸³¼Ô¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇÀº±Ô¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¼Ò¤¢¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Î²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çä¤ê¾ì¤ò½ä²ó¤·¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Î½¾¶È°÷¤È¤È¤â¤ËÇä¤ê¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÜµÒ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÀÜµÒ¤ÏÉÔÍ×¡Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µÞ¤ÊÊÑ³×¤ÏÆñ¤·¤¯¤È¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤äÀ¼³Ý¤±¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÜµÒË¡¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ®ÄÌ¾®Çä¤ê¶ÈNo.1´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ì¾®¤¬Â³¤¯¥¢¥Ñ¥ì¥ë»Ô¾ì¤ÎÃæ¤ÇGMS¤È¤Î¶¨¶È¤Ç°ÂÄêÅª¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤òÆÀ¤ëÌÜÏÀ¸«¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¾Ü¤·¤¯½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡Ë¡£
¢£¤Ê¤¼¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Çã¼è»ÅÆþ¤ì¤Ë¤·¤¿¤Î¤«
¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ËÇã¤¤²ó¤êÎ¨¤Î¸þ¾å°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤¬¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤¬Á´ÉÊÇã¤¤¼è¤Ã¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÇã¼è»ÅÆþ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¸¶Â§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¾¦Çä¾å¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤È¤·¤Æ¤ÏÇã¼èÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºß¸Ë¥ê¥¹¥¯¤ÈÃÍ²¼¤²¥í¥¹¤ÏÈ¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÁÆÍøÎ¨¤Ï50¡ó¶á¤¯¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÊÁÆÍøÎ¨¤ÏÉ®¼Ô¿äÂ¬ÃÍ¡Ë¡£
¤â¤·¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍ¶Ã×¤·¤ÆÄÂÎÁ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î15¡Á20¡óÄøÅÙ¤Î²ÈÄÂ¼ýÆþ¤À¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤È¤·¤Æ¤ÏÇã¼è»ÅÆþ¤ì¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÌÙ¤«¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¿ô¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÎ¾¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£GMS¤è¤ê¹â¤¯¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤è¤ê°Â¤¤
¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²ÌÚ¾ìÅ¹¤Ë¤¢¤ë1¹æÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1¹æÅ¹¤ÎÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤Ï150ÄÚ¡£¾¦ÉÊ¹½À®Èæ¤Ï¥¦¥£¥á¥ó¥º45¡ó¡¢¥á¥ó¥º25¡ó¡¢¥¥Ã¥º5¡ó¡¢Éþ¾þ»¨²ß20¡ó¡¢À¸³è»¨²ß5¡ó¡£
²Á³ÊÂÓ¤Ï¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ï¡¼¥¯¤Î1¡Á2¥é¥ó¥¯²¼¡¢¥¸¡¼¥æ¡¼¤ä¤·¤Þ¤à¤é¤Î1¥é¥ó¥¯¾åÄøÅÙ¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²ÌÚ¾ìÅ¹¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬Æ±°ì¥Õ¥í¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤ÜÆ±ÄøÅÙ¤«¥æ¥Ë¥¯¥í¤è¤ê¤â1¥é¥ó¥¯²¼ÄøÅÙ¤Î²Á³Ê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½6¡Ö¥°¥ì¡¼¥É¡ß¥Æ¥¤¥¹¥È¥Þ¥Ã¥×¡×¤ËÉ½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢FOUND GOOD¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤³¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥¹1900¡Á3900±ß¡¢¥«¥Ã¥È¥½¡¼900¡Á4900±ß¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼3900¡Á9800±ß¡¢Éþ¾þ»¨²ß1000¡Á3900±ß¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¾Íè¤ÎGMSÊ¿¾ì¤è¤ê¤â¼ã´³¾å¤Ç¥æ¥Ë¥¯¥í¤è¤ê¤â¼ã´³²¼¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥¾¡¼¥ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´ó¤ê¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤Û¤Ü¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¶õÇò»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£Èæ³ÓÅªÇã¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç½¾Íè¤ÎGMS²Á³Ê¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢30¡Á40Âå¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎµÒÁØ¤¬¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Âè°ì¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¢¤¨¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È³°¤Î¾¦ÉÊ¤òÃÖ¤¯
¡ÖÌÚ¾ìÅ¹¤Ç¤ÏÅö½éÁÛÄê¤ËÈæ¤Ù¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤è¤ê¥È¥ì¥ó¥É¾¦ÉÊ¤ÎÆ°¤¤¬¤¤¤¤¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÊÐ¤ê¤¹¤®¤ë¤È50Âå°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇã¤¨¤ëÊª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
30¡Á40Âå¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â´ûÂ¸µÒÁØ¤Î50¡Á60Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬GMS°áÎÁÉÊÊ¿¾ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤¬15Ç¯Á°¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤¬³è¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´30¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëËèÆü¤ÎÇä¤ì¶Ú¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤â»²¹Í¤Ë¡¢º£²¿¤ò´ë²è¤·¤Æ²¿¤òÅêÆþ¤¹¤Ù¤¤«¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆFOUND GOOD¤ËºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¹½À®¤ò¾ï¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢FOUND GOOD¤Ç»¨²ß¤Î¹½À®Èæ¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸³è»¨²ß¤òÇ¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡×
¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤¬¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇä¤ì¹Ô¤¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¼¡¤ÎMDÀïÎ¬¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏÎÏ¤È²¾Àâ¹½ÃÛÎÏ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö´¶À¡×¤È¡Ö²Ê³Ø¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð500²¯±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë
GMS¤¬¡Ö²Ê³Ø¡×¤ÎÌÌ¤ÇÎô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°áÎÁÉÊÊ¿¾ì¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÏÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯´ó¤ê¤Ç¹âÇ¯Îð²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÎÉþ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬Èî¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¸úÎ¨ÄÉµá·¿¤ÇÂçÎÌÀ¸»º¡¦ÂçÎÌÈÎÇä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Þ¤ï¤½¤¦¤È¤·²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£¸ÜµÒ¤Î´¶À¤ËÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡ÖGMS°áÎÁÉÊÊ¿¾ì¤Ï¥»¥ë¥ÕÈÎÇä¤ÇÆÃÄ§¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤òÂçÎÌ¤ËÄÄÎó¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÇä¤ê¾ì¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬GMS°áÎÁÉÊÊ¿¾ì¼åÂÎ²½¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢GMS¤Î°áÎÁÉÊÇä¤ê¾å¤²¤Ï8000²¯±ß°Ê¾å¤¢¤ê¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Î°áÎÁÉÊÇä¤ê¾å¤²¤â1000²¯±ß°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¡¢¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Î°áÎÁÉÊÇä¤ê¾ì¤Î3³äÄøÅÙ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Á´Å¹¤ÇÇä¤ê¾ìÅ¸³«¤·¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð300²¯±ßÄøÅÙ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬ÍýÏÀ¾å²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¤¥º¥ß¤Ï¤¸¤áÂ¾¤ÎGMSÊ¿¾ì¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¹¤¬¤ì¤Ð500²¯±ßÄøÅÙ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸«¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÆ±¼Ò¤Î´ð´´¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ï¡¼¥¯¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£¡Ê24Ç¯2·î´ü¡¡516²¯±ß¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡ß¥Þ¥ë¥Á¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡×ÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎ©ÃÏ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¡¢¶ÈÂÖ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢½Ì¾®¤¹¤ë»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¥·¥§¥¢¤ò³Î¼Â¤Ë¤È¤ì¤ë¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢·ÐºÑ·÷¤ò¾¯¤·¤º¤Äºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£GMSÊ¿¾ì¤Ï¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÇä¤ê¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²þ³×¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤ÎFOUND GOOD¤Ï¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÀÜµÒ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ëµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇä¤ê¾ì¤ËÊÑ¤ï¤ì¤ë¤«¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸úÎ¨ÄÉµá·¿Çä¤ê¾ì¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤Ç¤¹¡£Æ±Çä¾ìÆ³Æþ¸å¡¢¡Ö30¡Á40ÂåµÒÁØ¤¬Áý¤¨¡¢°áÎÁÉÊÊ¿¾ì¤ÎµÒ¿ô¤Ï1.4ÇÜ¡¢¿©ÉÊ¤È°áÎÁÉÊ¤ÎÇã¤¤²ó¤êµÒ¿ô¤â1.4ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²´Ø·¸¼Ô¡Ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢6·îË¿Æü¡¢É®¼Ô¤¬ÌÚ¾ìÅ¹¤ÎÇä¤ê¾ìÂÚºßÃæ¡¢ÀÜµÒ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¼³Ý¤±¤¹¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÇä¤ê¾ì¤Ë°ì¿Í¾ïÃó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÃÖ¤±¤ÐÇä¤ê¾å¤²¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¤Î¤Ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤ÉÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¹¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉ®¼Ô¼«¿È¹ØÆþ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
GMS¤Î°áÎÁÊ¿¾ì²þ³×¤¬ËÜÅö¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏGMS¤Î¸úÎ¨½Å»ë·¿Çä¤ê¾ì¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿Çä¤ê¾ì¤ËÊÑ¤ï¤ì¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎËÜµ¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢º£¤ä¿©ÉÊ¤¬¼çÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿GMS¤¬Åª³Î¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
----------
´äºê ¹ä¹¬¡Ê¤¤¤ï¤µ¤¡¦¤¿¤±¤æ¤¡Ë
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
1969Ç¯¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Á¥°æÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤Æ28Ç¯´Ö¡¢¾åÀÊ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥à¥¬¥Þ¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¡£Î®ÄÌ¾®Çä¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È³¦¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¡ÖÌÌÇò¤¤²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³Æ¶È³¦¤ÇNo.1¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò¸Ø¤ë¿·¶ÈÂÖÅ¹¤äÀìÌçÅ¹¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³¹Êâ¤¤ÈÅ¹ÊÞ»ë»¡¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¤ÈÍ½Â¬¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤â¿ôÂ¿¤¤¡£
----------
¡Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ´äºê ¹ä¹¬¡Ë