Googleフォトに搭載されている、写真内の不要なものを削除する「消しゴムマジック」や撮影時のボケや手ぶれを取り除く「ボケ補正」などのAIを利用した編集ツールが、Google Pixelユーザーおよび サブスクリプション サービス「Google One」の加入者だけでなく、Googleフォトユーザー全体に無料で開放されることがわかりました。Google Photos expands AI editing features to all users

https://blog.google/products/photos/google-photos-editing-features-availability/Google to launch AI photo eraser for iPhone and other Android phoneshttps://www.cnbc.com/2024/04/10/google-to-launch-ai-photo-eraser-for-iphone-and-other-android-phones.htmlGoogle brings AI-powered editing tools, like Magic Editor, to all Google Photos users for free | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/04/10/google-brings-ai-powered-editing-tools-like-magic-editor-to-all-google-photos-users-for-free/2021年10月、 スマートフォン 「Google Pixel 6」シリーズ発売時に画像内の不要な被写体を消せる「消しゴムマジック」が登場しました。Google入魂のSoC「Tensor」の実力をPixel 6&Pixel 6 Pro実機のベンチマーク測定で徹底検証、「消しゴムマジック」や指紋認証の使い勝手もチェック - GIGAZINEこの機能はPixelユーザー向けのものでしたが、2023年2月からは サブスクリプション サービス「Google One」加入者ならPixelユーザー以外でも利用できるように。Googleフォトで写真の不要部分を削除できる「消しゴムマジック」がiPhoneでも利用可能になったので「消去」「カモフラージュ」の使い方&性能を確かめてみた - GIGAZINE一方で、フレーム外になった部分を自動生成したり、写真の天気自体を変更できるAIによる画像編集機能「Magic Editor」がGoogle Pixel 8とPixel 8 Pro向けに新たに登場しました。「被写体のフレーム外部分を追加」「天気を晴れに変更」などAIによる強力写真編集機能「Magic Editor」の作例をGoogleが公開 - GIGAZINE今回の発表は「Magic Editor」や「消しゴムマジック」などの編集機能をGoogleフォトユーザー全体に開放するというもの。Google Oneへの加入はもちろん不要です。ただし、無制限に画像編集・保存ができるのは引き続きPixelユーザーとGoogle Oneユーザーのみで、無料ユーザーには保存枚数が月に10枚という制限があります。なお、 アプリ の利用要件は Android 8.0または iOS 15以降で、 Chromebook の場合は Chrome OS 118以降かメモリ搭載量が最低3GBとのことです。