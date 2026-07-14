サブスクリプション

サブスクリプション方式はビジネスモデルの1つ。利用者はモノを買い取るのではなく、モノの利用権を借りて利用した期間に応じて料金を支払う方式

2026年8月7日

2026年8月5日

2026年8月2日

2026年7月30日

2026年7月28日

2026年7月25日

2026年7月24日

2026年7月23日

2026年7月22日

2026年7月21日

2026年7月19日

2026年7月17日

2026年7月16日

2026年7月14日