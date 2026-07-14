サブスクリプション
サブスクリプション方式はビジネスモデルの1つ。利用者はモノを買い取るのではなく、モノの利用権を借りて利用した期間に応じて料金を支払う方式
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月2日
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食料品の消費税率引き下げ、フードデリバリー業界にコロナ禍以来の恩恵か
食料品が1%になれば店内飲食との差が生じ需要拡大につながるとレクター氏はみる
livedoor ECHOES
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サブスク契約で固定費が月に＋1万円超…必要性を見極めるには
月額料金合計が1万円超のケースは一般的な水準より高いとみられる
ファイナンシャルフィールド
2026年7月30日
2026年7月28日
2026年7月25日
2026年7月24日
2026年7月23日
2026年7月22日
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AppleCare+の盗難・紛失補償がiPadとApple Watchにも対応
年1回払いと月払いの新プランも導入され、選択肢が広がっている
ケータイ Watch
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アップルがAirPodsやApple Watchなど周辺製品の価格を一斉引き上げ
Apple WatchやAirPods、サブスク各種が軒並み値上げとなっている
ケータイ Watch
2026年7月21日
2026年7月19日
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Nothingの透明イヤホンEar(3a)、録音・文字起こし機能も搭載
税込1万5960円で音質・NC・デザインのバランスが優れているとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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AppleがiPhone・Apple Musicに続き日本でiCloud＋の値上げを実施
50GBは月額150円から180円、12TBは9000円から1万1000円に改定された
GIGAZINE（ギガジン）
2026年7月17日
2026年7月16日
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トヨタが新型アクアを一部改良、GR SPORTを復活させ249万円から発売
GR SPORTグレードが約1年ぶりに復活し、E-Four全車に寒冷地仕様が標準装備に
くるまのニュース
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Amazonが家電・デジタル機器向け延長保証サービスの提供を開始
5年間の自然故障プランと3年間の物損対応プランの2種類を選択できる
ケータイ Watch
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GoogleのAIエージェント「Gemini Spark」が日本語でも利用可能になった
24時間クラウド上で自律的にタスクを実行し続けられるのが最大の特徴で
GIGAZINE（ギガジン）