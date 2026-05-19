アイドルグループ・Re:（ハートマーク）（りらいく）が2026年5月18日に公式Xを更新し、メンバーの生誕祭のスタンドフラワーの中にGPS発信機が仕込まれていたことを報告。これを受け、プレゼントの受付を一時停止することを発表した。「即時警察に連絡・通報」Re:♡公式Xは、「重要なお知らせ」と題した画像の中で、先日開催されたメンバーの星野ほなみさんの「生誕祭」で「スタンドフラワーに設置されていたぬいぐるみの内部