アイドルグループ・Re:（ハートマーク）（りらいく）が2026年5月18日に公式Xを更新し、メンバーの生誕祭のスタンドフラワーの中にGPS発信機が仕込まれていたことを報告。これを受け、プレゼントの受付を一時停止することを発表した。

「即時警察に連絡・通報」

Re:♡公式Xは、「重要なお知らせ」と題した画像の中で、先日開催されたメンバーの星野ほなみさんの「生誕祭」で「スタンドフラワーに設置されていたぬいぐるみの内部よりGPS機器（発信機）が確認される事案が発生いたしました」と報告した。

この事態については、「生誕祭終了後、即時警察に連絡・相談を行った上で、現在は証拠提出等を含めた対応を進めております」とのこと。一方、「運営として、メンバー・スタッフの安全管理ならびにプライバシー保護の観点から重大な問題であると受け止め、Re:♡におけるプレゼント類の受け取りにつきましては、一時的に停止とさせていただきます」と発表した。

また、「メンバー本人にも精神的負担が生じており、活動への影響も発生しております」とし、「本件に関しまして、本人を含むメンバーへの詮索・質問等は、くれぐれもお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

最後には「皆さまに安心して応援いただける環境を守るためにも、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします」とつづった。

ポストには、「本人はそりゃ怖かっただろうな」「ぬいぐるみに何かを仕込むなんてありえない」という声が集まっている。