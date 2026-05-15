高槌 七海 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんです。きょう15日は、晴れて過ごしやすかったですね。小野 和久 気象予報士：はい、テレビ金沢前も、この時間、まだ、すがすがしい天気です。では、テレ金ちゃんとお伝えします。この先の天気のポイントを見ていきましょう。 小野：20日・水曜日まで晴れの天気が続き、18日・月曜日、19日・火曜日は27度の予想です。21日・木曜日は雨の降る時間があるでしょう。