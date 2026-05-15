高槌 七海 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。きょう15日は、晴れて過ごしやすかったですね。



小野 和久 気象予報士：

はい、テレビ金沢前も、この時間、まだ、すがすがしい天気です。では、テレ金ちゃんとお伝えします。この先の天気のポイントを見ていきましょう。

小野：

20日・水曜日まで晴れの天気が続き、18日・月曜日、19日・火曜日は27度の予想です。21日・木曜日は雨の降る時間があるでしょう。





気象台の週間予報です。

小野：

あす16日、あさって17日は晴れマーク一つです。週明けも晴れが続き、次の雨マークは21日・木曜日です。18日・月曜日、19日・火曜日の最高気温は、金沢で27度と 暑いでしょう。この先も紫外線が強いでしょう。



そこで、その紫外線で高槌さんにクイズです。

小野：

「快晴の日の紫外線の強さ」を100％とすると、くもりや 雨の日に届く紫外線はどのくらいの割合でしょうか。気象庁のホームページに載っていました。



高槌：

こういう問題って、意外とくもりや雨でも紫外線が届いているんだよっていうオチだと思うので、くもりの日は70％ぐらいで雨の日は60％ぐらいにしておきます。



小野：

正解は…



小野：

くもりの日で約60％、雨の日でも約30％が届くそうです。



高槌：

予想よりはちょっと低かったんですが、くもりの日でも50％を越えているということですから、ちゃんと対策しないといけないということですよね。

小野：

そうですね。ウェザーニューズの「あすの紫外線情報」では、各地とも“非常に強い”です。



高槌：

私も日焼け止め塗って、ちゃんと対策しようと思います。