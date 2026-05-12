歌手の鳥羽一郎（74）、山川豊（67）の兄弟が、12日放送のNHK総合『うたコン』（毎週火曜後7：57）に出演した。【写真】73歳鳥羽一郎＆66歳山川豊ら「木村家大集合」ショット今回は「家族に贈る歌」と題し、親や子ども、兄弟や祖父母など、かけがえのない人への思いを歌った名曲の数々を届けた。山川は、2024年1月にステージ4の肺がんを公表。その後、闘病しながら歌手活動を続けている。兄の鳥羽の言葉を明かした。「弱音