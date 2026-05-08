フリーアナウンサーの中川安奈が7日までにInstagramを更新。番組オフショットからバーテンダー姿を公開した。【写真】中川安奈、ショートパンツから美脚がスラリ（8枚）中川が投稿したのはMCとして出演している『プロ野球ニュース 月間好プレー』（BSフジ）からのオフショット。写真には白シャツ、黒ベスト、黒スラックスでバーテンダーに成り切った中川が白球を片手にポーズを決める様子やグラスを吹く姿、共演した野球解説者