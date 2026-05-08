元NHK女子アナ・中川安奈、バーマスター姿に反響「かっこいい」
フリーアナウンサーの中川安奈が7日までにInstagramを更新。番組オフショットからバーテンダー姿を公開した。
【写真】中川安奈、ショートパンツから美脚がスラリ（8枚）
中川が投稿したのはMCとして出演している『プロ野球ニュース 月間好プレー』（BSフジ）からのオフショット。写真には白シャツ、黒ベスト、黒スラックスでバーテンダーに成り切った中川が白球を片手にポーズを決める様子やグラスを吹く姿、共演した野球解説者の辻発彦との2ショットも収められている。
バーのマスターに扮した中川のスタイリッシュな衣装に、ファンからは「めっちゃくちゃ可愛い〜」「かっこいい」「綺麗で可愛いです」などの反響が寄せられている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【写真】中川安奈、ショートパンツから美脚がスラリ（8枚）
中川が投稿したのはMCとして出演している『プロ野球ニュース 月間好プレー』（BSフジ）からのオフショット。写真には白シャツ、黒ベスト、黒スラックスでバーテンダーに成り切った中川が白球を片手にポーズを決める様子やグラスを吹く姿、共演した野球解説者の辻発彦との2ショットも収められている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）