外国人
『外国人』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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韓国サッカー協会が審判への性接待疑惑を認め謝罪、国内外で批判が高まる
2011〜12年の計7試合で日本人を含む約10人の審判が対象とのこと
ココカラネクスト
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ケニア人男性と結婚した日本人女性が語る、国際結婚で受けた差別のリアル
文春オンライン
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乗客同士でイライラ…ここ1年に新幹線内で増加した「2大トラブル」
プレジデントオンライン
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訪日アメリカ人が原宿・川崎でヴィンテージを買い漁る深い理由
円安に加え日本人の物持ちの良さとバブル期の大量購入が背景にあり
現代ビジネス
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韓国サッカー協会が審判に性接待か、解説者が「国際的な恥」と批判
W杯・五輪予選を含む7試合で審判買収の疑惑があるとJTBCが報道
スポーツソウル日本版
2026年8月7日
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韓国サッカー協会が外国人審判に性接待をした疑惑、日本人も含まれると報道
日本人も含む外国人審判員約10人が対象で、W杯予選7試合を担当していたという
共同通信
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
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トランプ政権が記者のビザ申請でSNS投稿内容の確認を義務づける方針
読売新聞オンライン
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「外国人受け入れ反対」2024年調査より20.7ポイント増、若い世代で増加幅大
共同通信
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韓国サッカー協会が審判に性的接待か、ロンドン五輪銅メダル剥奪の可能性も
2011〜12年の計7試合で審判への接待があり、審判の国籍は日本やUAEなどに及ぶという
サッカーダイジェストWeb
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元K-POP練習生ハン・ソヒが熱愛認定から一転否定、再び注目集める
「私の男」と認めたかのような投稿の翌日に「恋人はいない」と否定に転じた
サーチコリアニュース
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韓国サッカー協会が外国人審判に性的接待をしていた疑惑が浮上
11年から12年の国際大会7試合で審判10人以上に接待を行ったという
J-CASTニュース
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韓国サッカー協会に外国人審判への性接待疑惑が浮上
2010年・2014年前後にW杯アジア予選の審判への接待があったという
スポーツソウル日本版
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中国人旅行者が韓国へ流入、反中感情が街頭デモへと発展した背景
韓国では中国に好感を持たない人が72%に上り反中感情が高まっており
集英社オンライン
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公園で採れるセミの幼虫、エビやカニを想わせる濃密な旨味が話題
揚げると香ばしくエビやカニを想わせる濃密な旨味があるとされる
プレジデントオンライン
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韓国の若い世代が選挙不正を疑い、中国関与を訴えてデモに立ち上がる
日刊SPA!
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大韓サッカー協会が2011〜12年にかけ外国人審判へ性接待をしていたと報道
2011年と2012年、計7試合で外国人審判に「性接待」をしていたという
中央日報
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巨人・マルティネスが5年連続30セーブ、外国人選手最長記録を更新
スポニチアネックス
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巨人・マルティネスが5年連続30セーブ、首振りの頭脳戦で守護神の座を守る
来日10年・節目の400登板目を7球で締め、岩瀬仁紀に次ぐ史上2人目の快挙となる
スポーツ報知
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阪神・ガルシアが試合またぎ2打席連発、格安助っ人のパワーが本物と証明
前日5日の満塁弾に続く試合またぎの2打席連発は阪神外国人選手で初の記録
スポニチアネックス