誹謗中傷
『誹謗中傷』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月6日
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巨人・マルティネスが5年連続30S達成後、SNS誹謗中傷の被害を自ら告白
試合後に自らSNSで誹謗中傷を受けていることを告白し問題を明かした
スポーツ報知
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元ジャンポケ斉藤慎二被告に懲役7年求刑、無罪主張のまま結審し判決へ
Smart FLASH
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元ジャングルポケット斉藤被告に懲役7年求刑、無罪主張続ける
検察側は「悪質で反省もない」として懲役7年を求刑したとのこと
集英社オンライン
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G−DRAGON 悪質コメントに憤る…徹底対応へ「最大700万ウォンの罰金」
所属事務所が今年2月に100人超を告訴し、複数の被告人に対し裁判所が
中央日報
2026年8月5日
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セクシー女優の被災地への寄付に一部ユーザーが中傷 著名人らから怒りの声
これに対し一部から「汚い金」と批判されたが、本人は「寄付は寄付です」と反論
J-CASTニュース
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G-DRAGONへの悪質投稿者約100人を告訴、複数人に罰金命令が下る
悪質投稿者約100人を告訴し複数の被告人に最大70万円の罰金命令が下った
スポーツソウル日本版
2026年8月3日
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スーパーマラドーナ武智がパニック症を機に禁酒を決意した理由
映画館でパニック症を発症したことが禁酒のきっかけになったという
集英社オンライン
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マンガワン問題で第三者委が報告書「人権侵害への加担」と痛烈批判
報告書は106ページに及び、人権意識や権力の不均衡への認識が不十分だったと指摘
オリコンニュース
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GEZANマヒトゥが謝罪声明後、被害者への二次加害に注意喚起
被害者が泥酔状態で自由な意思決定が困難な中での加害だったと自認している
日刊スポーツ