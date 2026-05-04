【バンコク＝吉形祐司、ワシントン＝栗山紘尚】イランのエスマイル・バガイ外務省報道官は３日、国営テレビの番組で、米国との戦闘終結に向けて提出した１４項目の新提案に「核問題は含まれていない」と明らかにした。

米国から回答が届いたとしており、仲介国パキスタンを通したやり取りが続いている模様だ。

バガイ氏は、「提案はレバノンを含む戦闘終結に特化されている。核問題は一切含まれていない」と述べた。提案では核問題について、過去の対米協議の経過という文脈で触れたのみで、「（米国と）やり取りはしていない」と強調した。

イランが提案した３０日の期限設定については、「双方が戦闘終結に合意し、いかに履行するかを議論する期間」と解説した上で「（３０日では）合意履行の詳細に関する結論には達しないだろう。時間が必要だ」と指摘した。また、「我々は期限を切った交渉をしたことはない」と主張し、期限については柔軟に対応する方針を示した。

バガイ氏は、米国からパキスタンを通して１４項目の提案に対する回答があったことも明らかにし、「検討し、結論に達した後に回答する」と述べた。

一方、米国のトランプ大統領は３日、自身のＳＮＳに、イランとの戦闘終結に向けた協議を巡り、「私の代表団がイランと建設的な議論を行っている」と投稿した。１４項目の提案には言及せず、「全ての人にとって前向きな結果につながる可能性がある」とも述べた。