韓国を中心に活躍する人気アイドルグループ「TWICE」のMINA（29）、SANA（29）、MOMO（29）からなる3人組ユニット「MISAMO」。今年2月にアイウエアブランド「JINS」が展開する姉妹ブランド「RIM（リム）」のブランドアンバサダーに就任し、5月1日に都内で開催されたイベントに登壇した。東京と大阪に期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」がオープンした記念に開かれた同イベント。3人はデニムでリンクさせたコーディネ