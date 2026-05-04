柔道女子52キロ級で世界選手権（10月、バクー）代表の阿部詩（パーク24）が4日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで取材に応じ、2年連続6度目のタイトルが懸かる舞台へ「自分自身の柔道を貫き、投げて勝ちに行きたい」と抱負を述べた。6月からは28年ロサンゼルス五輪の出場枠やシードに関わるポイントレースがスタートする。24年パリ五輪ではまさかの2回戦敗退で2連覇を逃した阿部は、「早いなって感覚」と話