5月3日、ダウンタウンが出演・プロデュースする有料サブスク配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式Xが更新された。2日の生配信に出演したタレントの伊集院光が出演後のインタビューに答え、その映像が掲載されたのだが、そこに映る彼の変化した近影が騒然となった。

「伊集院さんは、有料プラットフォーム『DOWNTOWN+』生配信番組『LIVE+』に出演しました。過去に『この番組の構成作家になりたい』と語っていたことを背景に、同番組で松本さんにやってほしいと考えた企画を、16案も持ち込んで熱弁。1時間半、マシンガントークを繰り広げていました」（芸能プロ関係者）

その後掲載されたインタビュー動画では、「松本さんに新しい世界を知って欲しかった」「企画案は尽きないので今度ちゃんとタイピングして持ってきます」とコメント。本気度の高い想いをぶつけていた。

しかし、その内容以上に注目されたのが伊集院の近影への違和感だった。

「映像に映る伊集院さんは、黒いシャツを着用して登場しました。しかし、見えている首筋や、フェイスラインが以前よりもかなり痩せた印象に。頬周りもげっそりとしているようにも見え、その様子に視聴者も釘付けになっていたようです」（前出・芸能プロ関係者）

実際にXには、伊集院の変化に驚く声が並び、騒然となっていた。

《あんま最近まじまじ見てなかったけど、いつの間にこんな痩せたんだ》

《どうしてこんなにお痩せになられているのでしょうか…？ダイエットなら良いんですが…》

顔色も悪く見える映像に、体調を心配する声も少なくない。

これまでにもダイエット企画に参加し、大幅に痩せた経験もある伊集院。前出の芸能プロ関係者によると、今回の変化は最近明らかになった体の変化が要因なのではないかと指摘した。

「2026年4月に放送されたラジオ番組『伊集院光 深夜の馬鹿力』（TBSラジオ）では、これまで正常だった血糖値が上がってきていると、人間ドックで指摘されたことを明かしました。血糖値も定期的に測定しているようで、数値の変化を気にしながら食事もしているようです。

4日には、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に生出演した伊集院さん。黒の犬の柄が入ったシャツを着用していましたが、動画同様にスッキリしたフェイスラインや肩周りが印象的でした。血糖値を下げる意識が、見た目の変化にも繋がっているのかもしれません」

心配を集めた“痩せ姿”だが、健康的な生活による“良い変化”なのかもしれない。