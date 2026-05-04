ナエくまさんの漫画「カードの引き落としがされないと…」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むある日届いた「カードの引き落としができませんでした」というメール。よくある詐欺メールかと思っていたのですが、ちゃんと読んでみたところ…という内容で、読者からは「気を付けないと…！」「勉強になりました」などの声が上がっています。ちょっとの油断で増えてしまった手間