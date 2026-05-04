◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）ヤクルトが１２球団を通して２０勝一番乗りを果たした。３回、「３番・捕手」で先発した３年目の鈴木叶が左越えへプロ初本塁打となる１号３ランを放って先制すると、５回には鈴木叶の適時二塁打、内山の左前適時打で２点を追加。投げては奥川が６回１失点で今季初勝利を挙げた。ヤクルトは１９５８年、９５年、９７年に続く両リーグ最速の２０勝到達。うち９５