「ごめん、うっかりしてた」。その一言では、決して許されないラインがこの世には存在します。混雑するGWのサービスエリア。トイレを済ませて、急いで車を発進させた……。ただそれだけの行動が、愛する彼女との「修羅場」へと直結することになるとは、誰が想像できたでしょうか。渋滞の疲れと焦りが生んだ、あまりに間抜けで、あまりに致命的なミス。今回は過去に反響の大きかった、バーベキューの帰り道に「彼女そのものをサービ