群馬県伊勢崎市の河川敷で、男性の遺体が見つかりました。警察は、男性名義のキャッシュカードで現金を引き出したとして知人の男を逮捕していて、関連を調べています。先月28日、伊勢崎市長沼町の河川敷で、前橋市のパート従業員・小渕和則さん（当時59）が遺体で見つかりました。警察によりますと、小渕さんは2月から行方不明で遺体は死後、時間が経っていたということです。警察は、小渕さん名義のキャッシュカード2枚を使い、AT