きょう（2日）未明、茨城県ひたちなか市で発生したひき逃げ事件について、死亡したのは30歳の男性だったことが分かりました。きょう午前4時15分ごろ、ひたちなか市勝倉の那珂川に架かる県道で、男性がうつぶせで倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、現場から10メートルほど離れたところに落ちていた携帯電話などから、死亡したのは住所、職業不詳の矢部孝一さん（30）だったことが分かりまし