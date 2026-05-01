大分県日田市にある人気漫画「進撃の巨人」をテーマにしたカフェがリニューアルしました。 日田市は「進撃の巨人」の作者諫山創さんの出身地です。 日田市 こうした縁で、JR日田駅そばには1年前から進撃の巨人をテーマにしたカフェが設けられています。もともと1階に23席ありましたが国の内外から訪れるファンで満席となる日が多くなり2階フロアに38席を新設。 29日、リニューアル