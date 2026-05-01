外ごはんが気持ちいい季節。ベランダで気軽に楽しむ「ベランピング」に、手軽で華やかな一品を。前日に仕込んでおくから、当日は焼くだけ。鶏むね肉をやわらかく仕上げて、さっぱりとしたサルサソースをかければ、気分が上がるごちそうに。保存容器に入れたまま持ち運べて、バーベキューにもぴったりです！『鶏むねサルサソース』のレシピ作り方【前日にすること】漬け込み肉とサルサソースを準備する。漬け込み肉の材料（3〜4人分