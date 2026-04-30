「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子チャンピオンシップ クォーターファイナルは5月1日（金）から3日（日）にかけて計2つのカードが実施される。 ■ジェイテクトSTINGS愛知 vs 東京グレートベアーズ レギュラーシーズン3位（29勝15敗）のSTINGS愛知がホームで同6位（21勝23敗）の東京GBを迎え撃つ。順位こそ異なれど、昨年のチャンピオンシップ クォータ