「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子チャンピオンシップ クォーターファイナルは5月1日（金）から3日（日）にかけて計2つのカードが実施される。

■ジェイテクトSTINGS愛知 vs 東京グレートベアーズ

レギュラーシーズン3位（29勝15敗）のSTINGS愛知がホームで同6位（21勝23敗）の東京GBを迎え撃つ。順位こそ異なれど、昨年のチャンピオンシップ クォーターファイナルと同じ対戦カードであり、そのときは0勝2敗で敗退した東京GBの古賀太一郎キャプテンは「この日を待っていた」とリベンジを誓う。

古賀キャプテンが「スキルはイーブン」と話すように、チームのスタイルも陣容も似たものどうしだ。STINGS愛知は今季トップスコアラーのオポジット、ステファン・ボワイエが大砲を務め、対する東京GBもバルトシュ・クレクが高い決定力でチームを牽引。また攻守の要となるアウトサウドヒッターもSTINGS愛知は藤中謙也とトリー・デファルコ、東京GBは後藤陸翔とルチアーノ・ヴィセンティンとクオリティーを備えた選手がそろい、また同じポジションでいえば前者にはリカルド・ルカレッリ・ソウザ、後者には柳田将洋という経験豊富な選手も控える。ミドルブロッカーに関しても、ともに層が厚いのが特徴だ。

共通点はそれだけではなく、STINGS愛知は高橋和幸、東京GBは古賀と、お互いにリベロがキャプテンを務める。そしてファンたちの熱量も。STINGS愛知はホーム＆アウェー関係なく一体感のある応援が選手たちを後押し、高橋キャプテンも「ファンの皆様に支えられて、チャンピオンシップの舞台に戻ってこられた」と感謝する。一方の東京GBも「LITTLEBEARS（リルベア）」と称されるファンたちの存在を古賀キャプテンは「僕たちの最大の強み」と言ってやまない。

レギュラーシーズンの対戦成績はSTINGS愛知が3勝1敗とリードするが、似たものどうしの対戦はまるで勝敗が読めない。そこで鍵を握るのはセッターか。2026年度日本代表に初選出されたSTINGS愛知の河東祐大と、内定選手ながら堂々と司令塔を務める東京GBの近藤蘭丸。いかに自チームの力を引き出しながらゲームを組み立てるかに注目だ。

■ウルフドッグス名古屋 vs 広島サンダーズ

©SV.LEAGUE

レギュラーシーズン4位（25勝19敗）のWD名古屋と同5位（21勝23敗）の広島THの対戦カードはこちらも昨季のチャンピオンシップ クォーターファイナルと同じだ。昨季は2勝0敗で制したWD名古屋だが、今季のレギュラーシーズンでの対戦成績は2勝2敗のイーブンであり、なおかつ開幕戦をホームで敗れた苦い記憶がある。敵地に乗り込む広島THとしては、その再現といきたいところだろう。井上慎一朗キャプテンも「昨季のリベンジマッチができるだけに気合いが入っている」と意気込む。

お互いにサーブを強みとしており、WD名古屋は効果率15.0％でトップサーバーに輝いた水町泰杜を筆頭に宮浦健人や深津英臣らが相手のレシーバーを崩す。対する広島THもフェリペ・モレイラ・ロケがリーグ5番目となるサーブ効果率13.2％を誇り、なおかつサーブで相手の攻撃を絞ってはリーグ2番目となるブロック決定本数（1セットあたり）2.32本のブロックで決定機を許さない。今季チームトップの同0.53本をマークした三輪大将と昨季トップブロッカーの西本圭吾の強力デュオが誇る鉄壁は脅威だ。もっともブロックでいえばWD名古屋のノルベルト・フベルが同0.68本で今季のトップブロッカーに輝いている。そうしたブロッカー陣に対していかに攻撃を通すか、WD名古屋の深津と広島THの永露元稀の司令塔対決も見逃せない。なお永露にとってWD名古屋は2022-23シーズンのリーグ優勝を経験した古巣であり、成長した姿を見せる場となる。

とはいえ永露が在籍した頃から比較しても「過去のWD名古屋とはまるで違うバレーボールのスタイルになっている」とWD名古屋の山田脩造キャプテン。多彩かつスピーディーな攻撃を仕掛けるスタイルで今季は天皇杯全日本バレーボール選手権大会で優勝し、「自身を持って戦えたら」（山田キャプテン）とシーズン二冠への一歩をここから踏み出す。

■SVリーグ男子 チャンピオンシップ クォーターファイナル 試合日程・放送情報・配信情報

ジェイテクトSTINGS愛知 vs 東京グレートベアーズ

▼日時

GAME1：5月1日（金）18時05分～

GAME2：5月2日（土）16時05分～

GAME3：5月3日（日）16時05分～（どちらかが2勝した場合、GAME3の開催はなし）

▼会場

岡崎中央総合公園総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ウルフドッグス名古屋 vs 広島サンダーズ

▼日時

GAME1：5月1日（金）18時05分～

GAME2：5月2日（土）15時05分～

GAME3：5月3日（日）15時05分～（どちらかが2勝した場合、GAME3の開催はなし）

▼会場

エントリオ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド