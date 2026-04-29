◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル、稍重）ダート３冠レースの羽田盃が行われた。今年から６０００万円にアップした賞金と、１冠目制覇の名誉を懸けて３歳馬１３頭（ＪＲＡ３、南関東１０、トリグラフヒルは出走取り消し）が争った。２番人気に推されたリアライズグリント（牡３歳、栗東・矢作芳人、父キタサンブラック）だったが、４着に終わり、前走の雲取賞・Ｊｐｎ３に続く重賞