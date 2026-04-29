◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

ダート３冠レースの羽田盃が行われた。今年から６０００万円にアップした賞金と、１冠目制覇の名誉を懸けて３歳馬１３頭（ＪＲＡ３、南関東１０、トリグラフヒルは出走取り消し）が争った。

２番人気に押されたリアライズグリント（牡３歳、栗東・矢作芳人、父キタサンブラック）だったが、４着に終わり、前走の雲取賞・Ｊｐｎ３に続く重賞連勝はならなかった。スタート後は５、６番手を追走。道中で積極的に先頭集団へ。直線も手応えよく迎えたと思われたが、フィンガー、ロックターミガンはつかまえられず。最後はロウリュにも差されてしまった。

同馬は昨年１０月にデビュー。芝２戦はともに２着で、３走目からダートへ。１月の未勝利こそ２着に終わったが、２走前の京都１８００メートルで、６馬身差の圧勝で初勝利。その勢いに乗り、トライアルの雲取賞も制していた。

勝ったのは、戸崎圭太騎手騎乗で３番人気のフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）で勝ち時計は１分５２秒７。２着は１番人気のロックターミガン（西村淳也）、３着には６番人気のロウリュ（吉原寛人騎手）が入った。

坂井瑠星騎手（リアライズグリント＝４着）「馬の状態は良かったですけど、ゲートの駐立がうまくいかず、その後の組み立てが難しくなりました。上位馬との能力差はないので、巻き返せるよう頑張りたいです」

矢野貴之騎手（サンラザール＝５着）「ゲートの中でも神経質なところを見せ、１コーナーまでムキになって、展開的には離れた４番手でいい感じでも、力んでいるぶん伸び切れない感じ。その割には最後並ばれてまたしぶとく粘っているし、ポテンシャルは高い。まだ伸びシロはあるので、前半うまく入れるようになれば」