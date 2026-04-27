女優の寺島しのぶ（53）が27日、自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎俳優・尾上眞秀（13）が出演の「四月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座）が千秋楽を迎えたことを報告した。眞秀は尾上右近と夜の部「連獅子」に出演。今月、着物姿で歌舞伎座へ向かう姿を投稿してきた寺島は「最後は、母の実母の着物。それが母へ。それが、私へ。雨で少しひんやりしますがこの総絞りは優しく包んでくれます」と母の女優・富司純子から受け継