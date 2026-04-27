女優の寺島しのぶ（53）が27日、自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎俳優・尾上眞秀（13）が出演の「四月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座）が千秋楽を迎えたことを報告した。

眞秀は尾上右近と夜の部「連獅子」に出演。今月、着物姿で歌舞伎座へ向かう姿を投稿してきた寺島は「最後は、母の実母の着物。それが母へ。それが、私へ。雨で少しひんやりしますがこの総絞りは優しく包んでくれます」と母の女優・富司純子から受け継がれた総絞りの着物に藤の花の帯を合わせたショットを披露。ほほ笑む姿に「祝千穐楽」と添えた。

続く投稿は眞秀との共同で車内の2ショットをアップし「無事を祈ります。謙虚にそして大胆に」とつづった。

フォロワーからは「眞秀くん、お疲れ様でした しのぶさんも、お疲れ様でした。最高の感動頂きました」「素敵なお着物、三世代引き継いでいらっしゃるなんてさすがしのぶさま」「上品な総絞りのお着物に藤の花の帯 こんな着こなしができるしのぶさんが素敵です」「いつ見てもうっとりしますね」「素晴らしい落ち着いた上品な総絞り さすがですね 素敵です」などのコメントが寄せられた。