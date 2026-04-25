スターダムのフワちゃんが２４日、東京都世田谷区の新日本プロレス道場を訪問し、永田裕志（５８）に弟子入りした。４・２６横浜大会での安納サオリ（３５）との一騎打ちに向けて「絶対に勝ちたい。力を借りたい」とアドバイスを請うたが、“ミスターＩＷＧＰ”から「技術も大事だが、一番は気持ち。必死に戦えば勝てたりする」と金言を授かった。また、永田の必殺技「ナガタ・ロック２」を伝授されるサプライズもあり、実際掛け