アメリカとイランの2回目の停戦協議をめぐり、情報が錯綜している。2026年4月21日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）はアメリカとイランの駆け引きが激化している状況を報じたが、米海軍がイラン船籍の大型貨物船に発砲。拿捕するなどホルムズ海峡の情勢は緊迫したままだ。イランが交渉に入れない事情「最高指導者を失ったのが大きい」米トランプ大統領は「停戦期限は22日午後（日本時間23日午前）、期限を延長す